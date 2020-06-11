село Казачинское, , 09:04 — REGNUM Неблагоприятный гидрологический прогноз о превышении критических отметок воды в реке Киренге в районе села Казачинского и нежилой деревни Шорохово оправдался. Как сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, произошёл выход воды на пойму и затопление пониженных участков местности, на территории Казачинско-Ленского района был введен режим повышенной готовности.

Паводок в Иркутской области МЧС

«В пониженных формах рельефа накануне были подтоплены шесть приусадебных участков в селе Казачинское. По состоянию на утро 11 июня уровень воды в реке Киренге ниже критических отметок, наблюдается устойчивое его понижение. Подтопленными остаются четыре приусадебных участка», — пояснил заместитель начальника управления гражданской защиты и защиты населения Главного управления МЧС России по Иркутской области подполковник внутренней службы Владимир Панчуков. По его словам, в настоящее время уровень воды составляет 226 см при критической отметке 250 см.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские спасатели предупредили о том, что 29 и 30 мая река Киренга может выйти из берегов.

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