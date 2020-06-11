Лениногорск, Татария, , 10:13 — REGNUM Следственный комитет по Татарии возбудил уголовное дело (ч.4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество») по факту хищения денежных средств, выделенных на капитальный ремонт больницы в Лениногорске, сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Следствием установлено, что весной 2018 года в соответствии с контрактом в Лениногорском районе провели капремонт объектов здравоохранения на сумму 206 млн рублей. Из них 24,9 млн рублей выделялись на ремонт в детской поликлинике ГАУЗ «Лениногорская ЦРБ». По акту приемки капремонт был выполнен в соответствии с проектом и отвечал предъявленным требованиям. Но с момента подписания акта детское медучреждение так и не начало функционировать из-за отсутствия условий для оказания медуслуг. Сведения, указанные в актах, не соответствовали фактически выполненным работам.

В администрации Лениногорского района, центральной районной больнице, офисе стройфирмы провели обыски. Следователями назначена строительно-техническая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего главы Богородского сельского поселения, депутата Совета Пестречинского муниципального района, подозреваемого в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

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