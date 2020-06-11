Красноярск, , 08:50 — REGNUM Топливно-водяная смесь в районе разлива нефтепродуктов под Норильском собрана в объёме, превышающем 12,5 тыс. кубометров. Об этом сообщает 11 июня RT.

За сутки с реки Амбарная и прилегающих углублений собрали 3574 кубометров такой смеси, уточнили в оперативном штабе по ликвидации ЧС. Более 37,7 тыс. т загрязнённого грунта вывезено в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за масштабного разлива нефтепродуктов, который произошёл на ТЭЦ-3 в Норильске.

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