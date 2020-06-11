Муравленко, Ямало-Ненецкий АО, , 08:27 — REGNUM На Ямале воспитанник детского сада получил финансовую компенсацию морального вреда за падение на него части потолочного перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что в 2019 году в детском саду «Оленёнок» города Муравленко на малолетнего воспитанника упала часть потолочного перекрытия. У мальчика диагностировали ушиб головы и ссадины. Однако его родители отказались от претензий к детскому саду.

Поскольку позиция представителей ребёнка противоречила его интересам, прокуратура выступила в защиту малолетнего. Городской суд Муравленко удовлетворил иск прокурора и взыскал с детского сада 50 тыс. рублей в качестве компенсации вреда здоровью пострадавшего мальчика.

Представители детского сада пытались обжаловать решение суда. Но апелляционная инстанция признала компенсацию законной.