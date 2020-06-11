Самара, , 08:20 — REGNUM Серийного убийцу-педофила, который отбывает пожизненный срок за более 30 преступлений, признали виновным в еще двух убийствах несовершеннолетних девочек в Самарской области. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба областного следственного управления Следственного комитета РФ.

В суде установлено, что в августе 1994 года обвиняемый заманил ребенка в лесную полосу города Тольятти, надругался над ним и нанес травмы, после которых девочка скончалась. Похожее преступление он совершил в апреле 1997 года в Борском районе.

Отмечается, что эти преступления были нераскрыты. Но в прошлом году обвиняемый сознался в их совершении. Следователи тщательно проверили его доводы, провели соответствующие экспертизы.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы сроком на 19 лет, а учитывая предыдущие судимости — к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима.

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