Барнаул, , 08:16 — REGNUM Информация о том, что носителями коронавируса стали сотрудники министерства финансов Алтайского края, подтвердилось. Как сообщают «Вести» со ссылкой на свои источники в правительстве региона, SARS-CoV-2 выявилиу двух сотрудников Алтайского центра финансовых исследований, когда они работали с документами в здании правительства по проспекту Ленина, 59 в Барнауле. По оценке специалистов регионального Роспотребнадзора, контакты с данными носителями коронавируса имели не менее 20 человек.

«В здании правительства провели дезинфекцию, режим работы в нём не изменился», — отмечают «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 июня, общее количество жертв COVID-19 в Алтайском крае составило 33 человека. Три из них погибли только за сутки.

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