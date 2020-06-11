Сиань, Китай, , 08:08 — REGNUM Семеро человек оказались погребены под землей в результате происшествия на шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

В результате выброса угля и газа на угольной шахте в провинции Шэньси на северо-западе Китая семеро горняков оказались заперты под завалами. Инцидент произошёл в 12:59 по местному времени в поселке Лунмэнь близ города Ханьчэн. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, что в провинции Шаньси на севере Китая в апреле также произошло обрушение шахты. Под завалами тогда оказались пятеро горняков.

Читайте ранее в этом сюжете: Оказавшиеся под завалами шахты горняки были спасены на севере Китая