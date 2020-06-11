Горно-Алтайск, , 08:04 — REGNUM Верховный суд Республики Алтай оставил в силе приговор городского суда в отношении бывшего мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, осуждённого за мошенничество в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Ранее было установлено, что градоначальник, используя своё служебное положение, похитил принадлежащий городу внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более 1,5 млн рублей. Он также организовал незаконное изъятие средств федерального и регионального бюджетов в сумме более 17 миллионов рублей.

«Предоставил обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Центральная» муниципальные гарантии, причинив ущерб муниципальному образованию «город Горно-Алтайск» на сумму более 107 миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

В результате горно-алтайский суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Апелляция адвокатов Виктора Облогина была отклонена, приговор вступил в силу.

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