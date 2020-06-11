Оренбург, , 08:01 — REGNUM В Оренбургской области под колёсами грузового автомобиля погибла девочка, катавшаяся на велосипеде. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба УМВД России по Оренбургской области.

Трагедия произошла в Соль-Илецке Оренбургской области. Как сказано в сообщении, в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пятилетней девочки, катавшейся на велосипеде, и автомобиля «КамАЗ», которым управлял 53-летний местный житель, «ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте».

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившейся трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области на трассе «Вятка» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого погибли четыре человека, один человек был госпитализирован с травмами.

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