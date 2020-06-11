Курган, , 07:41 — REGNUM В Курганской области вечером 10 июня произошёл крупный пожар в садовом товариществе «Дружба». Сгорели три дома общей площадью 800 кв. м, погибших и пострадавших людей нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области.

На ликвидации пожара в СНТ «Дружба» ГУ МЧС по Курганской области

Сообщение о возгорании дач в СНТ «Дружба» поступило 10 июня в 18:31 по местному времени (16:31 мск). Ликвидацию огня осложняло сильное задымление и быстрое распространение в условиях жаркой и сухой погоды.

Пожар тушили 34 человека, было задействовано семь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.