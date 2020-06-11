Чита, , 07:26 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Забайкальском крае продолжает оставаться предельно сложной. Только за последние сутки, 10 июня, по данным регионального оперативного штаба, от COVID-19 погибли шесть человек. Общее число жертв составляет уже 38.

Всего в регионе выявили уже 1841 носителей SARS-CoV-2 (из них 315 детей), причём 76 из них обнаружились за последние сутки. Вылечились и выписаны из медицинских учреждений 996 человек.

По данным регионального Минздрава, больше всего людей в Забайкалье от коронавируса умерли в возрасте от 60 до 75 лет. Все умершие с диагнозом COVID-19 имели другие тяжкие фоновые заболевания, в том числе — онкологические.

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