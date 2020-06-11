Мотыгинский район, Красноярский край, , 07:16 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае ликвидирован один десной пожар на площади 3 га. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, ещё одно возгорание в Мотыгинском районе локализовано.

По ситуации на утро 11 июня в регионе действует девять лесных пожаров на общей площади 6,5 тыс. га. Леса горят на территориях Эвенкийского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Туруханского, Кежемского районов. Как отмечается, угрозы населённым пунктам нет.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем. Мобильные группы патрулируют территорию Гослесфонда согласно классам пожарной опасности. В районах края организован мониторинг лесопожарной обстановки, в том числе с применением авиации и видеокамер», — отметили в правительстве.

Напомним, в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. В этот период жителям запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву и так далее.

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