Чанша, Китай, , 07:04 — REGNUM Шесть человек погибли, еще один пропал без вести в результате схода оползней в центральном Китае, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

В бюро по чрезвычайным ситуациям города Баоцзин провинции Хунань в центральной части Китая сообщили, что в результате наводнений и оползней, вызванных мощными ливнями, один человек пропал без вести, шестеро скончались и еще трое получили ранения.

В настоящее время спасатели проводят поисково-спасательную операцию, все раненые помещены в госпитали на медицинское лечение. Напомним, что в Китае начался сезон дождей и наводнений.