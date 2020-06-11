Иркутск, , 06:56 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 11 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 3719 человек, причём 214 добавились только за последние сутки.

Такой прирост дают вспышки SARS-CoV-2 среди вахтовиков: из 2668 пациентов в инфекционных отделениях стационаров их количество составляет 1393 человека, причём 29 рабочих болеют тяжело. Только 1015 носителей коронавируса выздоровели.

Также известно, что в Приангарье произошло 19 (+1 за сутки) смертей носителей SARS-CoV-2, не связанных с COVID-19. Ещё 17 являются жертвами COVID-19.

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