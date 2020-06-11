Южно-Сахалинск, , 06:24 — REGNUM Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил пепел на высоту три километра над уровнем моря, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

«Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что выпадения пепла в населенных пунктах острова Парамушир не было зафиксировано. Запах сероводорода также не ощущался. По данным МЧС России, угрозы для жизни проживающих на острове нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая произошел пепловый выброс на вулкане Эбеко. Столп пепла поднялся на высоту 2,5 километра над уровнем моря.

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