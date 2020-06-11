Екатеринбург, , 06:06 — REGNUM Одна из сотрудниц полиции Екатеринбурга попалась на вождении автомобиля в нетрезвом виде. Об этом пишут СМИ.

Информацию журналистам подтвердил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его словам, это произошло в одном из соседних регионов. Женщина находилась в краткосрочном отпуске и возвращалась с похорон. Когда её машину остановил наряд ГИБДД, она отказалась пройти медицинское освидетельствование.

Подполковник проработала в правоохранительных органах много лет. Теперь ей грозит увольнение.