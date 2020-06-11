Тайбэй, , 06:02 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Тайваня, сообщает местная сейсмологическая служба.

По ее данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 69,6 километрах от побережья Илань на северо-востоке страны. Очаг подземных толчков залегал под морским дном на глубине 87 километров. Сейсмособытие ощутили жители уездов Илань, Цзяи, Наньтоу, Хуалянь, а также в Тайбэе. Информации о возможных разрушениях или жертвах от землетрясения не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы у острова Святой Елены. Эпицентр землетрясения находился в 801-м километре от Джеймстауна на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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