Канберра, , 05:57 — REGNUM Сотрудники управления по борьбе с оборотом наркотиков и оружия Австралии изъяли крупную партию марихуаны общей стоимостью в 15,3 млн долларов США в штате Новый Южный Уэльс, сообщает Синьхуа.

Про его данным, наркополицейские обнаружили крупную плантацию конопли. В результате спецоперации было изъято около 7200 растений и 50 килограммов сушеной марихуаны. Задержаны четверо подозреваемых. Им предъявлены обвинения в производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Теперь подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня спецслужбы Узбекистана изъяли около 22 тысяч таблеток психотропного препарата. Сообщалось, что злоумышленники вывезли этот груз из Казахстана контрабандным путем.

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