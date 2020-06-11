Хабаровск, , 05:53 — REGNUM Уголовное дело завели на получателей Дальневосточных гектаров в Хабаровском крае. Получив участки земли якобы для строительства жилья и ведения личного подсобного хозяйства, «гектарщики» мгновенно превратились в чёрных лесорубов и приступили к масштабной вырубке леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Хабаровского края.

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Как установила прокуратура, на участке в восемь гектаров новые землевладельцы никакого хозяйства не вели, а объёмы вырубленного леса значительно превысили те, что были им разрешены для строительства жилья и ведения подсобного хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, получившие ДВ-гектары на Колыме жители России даже не появились в регионе.