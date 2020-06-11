Москва, , 05:45 — REGNUM По меньшей мере 36 пожаров в лесах на площади более 520 гектаров потушили спасатели в России за последние сутки, 11 июня сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, продолжается активное тушение еще 25 участков огня в лесах общей площадью около 9,3 тысячи гектаров, большая часть которых охватывает территорию Чукотского автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня стало известно о том, что в южных районах Башкирии предупредили о вероятности введения чрезвычайного пятого класса пожароопасности.

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