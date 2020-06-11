Кемерово, , 05:26 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора приостановило эксплуатацию угольного разреза «Энергоуголь». Причина — угроза жизни и здоровью людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В управлении уточнили, что из УФСБ России по Кемеровской области поступила информация о нарушениях требований промышленной безопасности при ведении горных работ на данном разрезе. Была организована внеплановая выездная проверка.

Выяснилось, что горные работы на ООО «Энергоуголь» велись с отступлением от проектной документации и согласованного с Ростехнадзором плана развития горных работ.

«Это привело к созданию опасных зон, при работе в которых может возникнуть аварийное состояние объекта, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей в случае дальнейшего осуществления деятельности по эксплуатации опасного производственного объекта «разрез угольный», II класса опасности», — отметили в Сибирском управлении Ростехнадзора.

По решению суда деятельности ООО «Энергоуголь» по эксплуатации всего опасного производственного объекта «разрез угольный» приостановлена на 90 суток.