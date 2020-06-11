Южно-Сахалинск, , 04:49 — REGNUM Мужчина, передвигавшийся на квадроцикле, не справился с управлением и опрокинулся в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что вечером 10 июня 35-летний водитель квадроцикла, не имевший водительского удостоверения и защитного шлема, ехал по улице Березовой в селе Буюклы Смирныховского района. Он не справился с управлением и опрокинулся на дороге.

В результате ДТП мужчина получил травмы. Отмечается, что у водителя отсутствовало не только водительское удостоверение, но и документы на регистрацию транспортного средства. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. В результате ДТП, пострадали трое пешеходов.

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