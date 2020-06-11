Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 июня 2020, 03:03 — REGNUM Нападение на главный офис крупнейшего бразильского телеканала Globo в Рио-де-Жанейро совершил мужчина, вооруженный ножом, 10 июня сообщает портал G1.
Нападавший взял в заложники репортера Марину Араужо и потребовал встречи с ее коллегой Ренатой Вашконселлуш. Через некоторое время женщину удалось освободить.
Преступник арестован. По информации портал он страдает психическим расстройством. В ходе нападения никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в городе Гуаякиль в Эквадоре в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas прогремел взрыв.
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