Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 03:03 — REGNUM Нападение на главный офис крупнейшего бразильского телеканала Globo в Рио-де-Жанейро совершил мужчина, вооруженный ножом, 10 июня сообщает портал G1.

Нападавший взял в заложники репортера Марину Араужо и потребовал встречи с ее коллегой Ренатой Вашконселлуш. Через некоторое время женщину удалось освободить.

Преступник арестован. По информации портал он страдает психическим расстройством. В ходе нападения никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в городе Гуаякиль в Эквадоре в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas прогремел взрыв.

Читайте также: В штаб-квартире частного телеканала в Эквадоре взорвалась бомба