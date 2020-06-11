Лондон, , 02:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 у берегов острова Святой Елены, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 801 километре к западу от города Джеймстаун. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня произошло мощное землетрясение у берегов Фиджи в Тихом океане. Эпицентр сейсмособытия магнитудой 5,9 располагался в 598 километрах к югу от города Сува на глубине 126 километров. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: У берегов Фиджи произошло мощное землетрясение