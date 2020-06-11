Бостон, США, , 02:38 — REGNUM Статую Христофора Колумба в городе Бостоне в США, которая в ночь на 10 июня была обезглавлена протестующими против расизма и полицейского произвола, власти города решили временно убрать в хранилище. Об этом со ссылкой на заявление мэра Бостона Марти Уолша сообщает газета The New York Times.

Как подчеркнул Уолш, слова которого приводит газета, статуя Колумба уже неоднократно подвергалась актам вандализма «и учитывая дискуссию, которая разворачивается сейчас в нашем городе и во всей стране, мы намерены уделить некоторое время оценке ее исторической значимости». Пока же статуя «некоторое время будет находиться в хранилище».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 июня памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу был осквернён протестующими против расизма и полицейского произвола в американском городе Бостоне в штате Масачусетс.

Ранее памятник Колумбу был снесён в американском городе Ричмонде в штате Виргиния. Здесь протестующие обвязали памятник верёвками и сбросили его с постамента в озеро. На постаменте была установлена табличка с надписью «Колумб — символ геноцида».

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