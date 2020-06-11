Санкт-Петербург, , 01:14 — REGNUM Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга в результате наезда легкового автомобиля Toyota на остановку общественного транспорта пострадали три человека. Об этом 10 июня сообщает телеканал 78.ru.

ДТП произошло ориентировочно в 23:20 10 июня у дома №43 на проспекте Славы. По информации МЧС и ГИБДД, на которую ссылается телеканал, молодой человек, находившийся за рулём легкового автомобиля Toyota, потерял управление, врезался в остановку и сбил трёх пешеходов, мужчин 1997, 1996 и 1995 годов рождения.

Пострадавших, которые по предварительной информации получили травмы средней тяжести осматривают медики. По факту ДТП с участием девятнадцатилетнего водителя проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 10 июня наезд на остановку с пассажирами совершил водитель легкового автомобиля BMW.

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