Тегеран, , 12:17 — REGNUM 9 июня в 21:48 по местному времени землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера потрясло иранский Бейрам, расположенный к югу от провинции Фарс. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 10 июня.

По данным Национального сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился на 53,46 градусе восточной долготы и 27,63 градусе северной широты. Согласно отчёту, землетрясение произошло на глубине 10 км.

Согласно данным, землетрясение произошло в 25 км от Бейрама (провинция Фарс), в 235 км от Шираза и в 284 км от Бандар-Аббаса.

Генеральный директор Управления по кризисным ситуациям провинции Фарс заявил, что группы по оценке были направлены в пострадавшие от землетрясения районы на юге иранской провинции. По его словам, до сих пор никаких сообщений о жертвах не поступало, однако дома в некоторых сельских районах понесли серьезный ущерб.