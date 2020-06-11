Багдад, , 00:24 — REGNUM Одна ракета упала недалеко от посольства США в Ираке в столице страны Багдаде, передает телеканал Al Arabiya.

По его данным, ракеты упала в «зеленой зоне» иракской столицы, где размещены правительственные здания и здания дипломатических миссий различных государств. Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало. Также не сообщаются и другие подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта не менее двух ракет упало недалеко от диппредставительства США в Ираке в «зеленой зоне» Багдада. Пострадавших не было.

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