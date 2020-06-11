Москва, , 00:08 — REGNUM Открытое горение в московском кафе «Тонгал», расположенном на юге города. ликвидировано. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

Напомним, что пожар произошел в подвальном помещении кафе «Тонгал», расположенного на улице Красного Маяка.

Персонал и посетители кафе были эвакуированы.

По прибытии пожарных происходило возгорание на предварительной площади 20 квадратных метров в кафе, расположенного подвале разноуровневого четырехэтажного здания. Открытое горение вскоре было ликвидировано.