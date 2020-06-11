Санкт-Петербург, , 00:02 — REGNUM Наезд на остановку с пассажирами совершил водитель легкового автомобиля BMW в Санкт-Петербурге. Об этом 10 июня сообщили очевидцы произошедшего в социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцами ДТП было выложено видео в группе «ДТП и ЧП Петербурга» в социальной сети. На видеозаписи можно заметить двух пострадавших, которым оказывают помощь. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. В настоящее время на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате столкновения двух легковых автомобилей в Санкт-Петербурге.

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