Лондон, , 23:56 — REGNUM Полиция британских Королевских парков разыскивает мужчину, от пинка которого погиб птенец лебедя, сообщает 10 июня пресс-служба полиции.

Неизвестный мужчина в возрасте около 60 лет, во время пробежки в Ричмонд-парке пнул молодого птенца лебедя, пересекавшего ему дорогу.

Птенца отвезли в центр помощи водоплавающим птицам, однако от полученных травм он умер.

Очевидцы утверждают, что мужчина пытался пнуть ещё одного птенца лебедя, но то успел отскочить.

Злоумышленнику, рост которого примерно 1,7 метра, одетому в черные шорты и майку, грозит за жестокое обращение с животными административная ответственность.

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