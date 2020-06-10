Красногорск, , 23:10 — REGNUM Неоднократно судимый криминальный авторитет задержан сотрудниками правоохранительных органов в Московской области. Об этом 10 июня сообщила журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.

Задержан 56-летний мужчина, проживающий в Московской области. Ранее он был неоднократно судим за совершение разбоев, краж, грабежей и вымогательства. По предварительным данным, задержанный на протяжении 27 лет занимал высшее положение в криминальной иерархии и являлся «вором в законе» по кличке Вася Бандит.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о верховенстве в криминальной среде (статья 210.1 УК РФ). Дело было возбуждено следователями по материалам уголовного розыска регионального главка МВД. По данным следствия, подозреваемый с 1993 года координировал, создавал и поддерживал связи между организованными преступными группами (ОПГ) на территории Подмосковья и принимал непосредственное участие в разделе сфер влияния и преступных доходов.

Задержанный совместно с другими участниками ОПГ совершали похищения людей, разбойные нападения, занимались мошенничеством и другими преступными деяниями с целью финансирования преступных группировок.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи, проводится ряд следственных мероприятий, проводятся обыски и допросы свидетелей. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью на территории Югры.

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