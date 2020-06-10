Краснодар, , 22:47 — REGNUM Участники конфликта со стрельбой, произошедшего на территории жилого комплекса, разыскиваются сотрудниками полиции в Краснодаре. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошёл около 19:00 мск на улице Дмитрия Благоева, на территории ЖК «Каскад». Неизвестные, после словесной перепалки открыли стрельбу, предположительно, из травматического оружия. Все участники инцидента скрылись с места происшествия.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Изъяты гильзы, по предварительным данным, от травмата. Устанавливаются участники инцидента, разыскиваются автомобили предполагаемых участников конфликта.

По предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.

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