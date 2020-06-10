Одесса, Украина, , 21:42 — REGNUM Мужчина 58 лет был госпитализирован после ухудшения состояния из-за трам, полученных в результате обрушения жилого дома в городе Одессе на Украине. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба мэрии города.

Частичное обрушение четырёхэтажного жилого дома произошло на Французском бульваре в Одессе. Рухнула угловая часть, в которой находились пять квартир, где проживали десять человек.

В результате обрушения пострадал один человек, изначально он отказался от госпитализации. Однако к середине дня состояние мужчины ухудшилось, и за ним прибыла бригада скорой помощи, которая доставила его в Одесскую городскую клиническую больницу №1.

У мужчины диагностирована рваная рана бедра и многочисленные ссадины. В настоящее время его состояние охарактеризовано врачами как стабильное.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении жилого дома на Украине.

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