Москва, , 21:33 — REGNUM Уголовное дело о сбыте наркотиков было возбуждено в рамках расследования дела о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова в Москве. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

В рамках расследования уголовного дела о ДТП со смертельным исходом, совершённого при непосредственном участии актёра Михаила Ефремова, полицией был установлен факт сбыта наркотических средств актёру.

Уголовное дело в отношении Ефремова передано ГУ МВД по городу Москве. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводятся мероприятия, связанные с установлением всех обстоятельств дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным прокуратуры города Москвы, в момент ДТП актёр Михаил Ефремов находился под действием не только алкоголя, но и наркотических средств.

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