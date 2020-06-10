Москва, , 20:59 — REGNUM Мужчина пострадал от удара молнии в Новой Москве. Об этом 10 июня сообщает Рен ТВ.

По предварительным данным, во время сильной грозы мужчина получил удар молнией, инцидент произошёл в Щербинке. В настоящее время на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об урагане в городе Москве. За несколько часов на территории города выпала почти полумесячная норма осадков. Резким шквалистым ветром повалило несколько деревьев, а в результате подъёма воды подмыло опору у автомобильного моста через реку Незнайка в Новой Москве.

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