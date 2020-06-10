Москва, , 20:49 — REGNUM Самые популярные схемы обмана граждан злоумышленниками в период пандемии коронавируса раскрыл Центробанк России. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба регулятора.

В период эпидемии коронавируса произошёл всплеск активности среди мошенников, предлагающих ряд схем с целью хищения у граждан денежных средств. Мошенники маскируются под легальные компании, предлагающие услуги разного рода. Среди них особо популярны пять обманных схем.

В число популярных мошеннических приёмов вошли: обещание избавить от долгов, в том числе получить гражданину разрешение на кредитные каникулы, а также выкупить долг. Они обещают за определённую плату решить все проблемы, возникшие из-за неуплаты кредита. Получив оплату, мошенники исчезают.

Также так называемые чёрные кредиторы обещают одобрение кредита без каких-либо документов, «форексеры» предлагают обучить игре на бирже. Компании — финансовые пирамиды предлагают заработать на криптовалютах и инновациях, а так называемые финансовые посредники предлагают помощь при одобрении кредита или исправлении кредитной истории.

Мошенники пользуются доверчивостью граждан в нелёгкий период падения у них доходов в период действия ограничительных мер, введённых в связи с угрозой эпидемии коронавируса. Центробанк призывает граждан быть бдительными и поясняет, что сфера ответственности легальных кредитных брокеров ограничена сбором информации и документов, гарантию на получение кредита давать они не могут. Присутствовать на бирже могут также только легальные брокеры, список которых публикуется Центробанком.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предупреждении Пенсионного фонда РФ о случаях мошенничества с «перерасчётом пенсий».

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