Триполи, , 20:15 — REGNUM В столице Ливии Триполи сработали сразу несколько взрывных устройств, сообщает 10 июня телеканал Libya24 со ссылкой на минздрав Правительства национального согласия (ПНС).

В результате взрывов, раздавшихся в различных районах города, погибли семь человек, ещё 10 ранены.

«Пресс-секретарь министерства здравоохранения ПНС аль-Амин аль-Хашими сообщил о смерти семерых человек и еще десяти раненых в различных районах Триполи в результате подрыва бомб», — сообщает телеканал.

Подробности произошедшего выясняются.

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