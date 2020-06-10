Москва, , 20:11 — REGNUM Адвокаты, заявившие об отказе от защиты актёра Михаила Ефремова в суде, занимаются пиаром, который «граничит с неприличием». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, член-корреспондент РАЕН, эксперт движения «Сильная Россия» по правовым вопросам Янис Юкша.

«Сегодня, к глубокому сожалению, в СМИ всплывают заявления о том, что якобы адвокатские конторы отказываются от защиты Михаила Ефремова. Хочу сказать следующее: статус адвоката лицо приобретает для того, чтобы оказывать квалифицированную юридическую помощь. Это статус. Интересный момент заключается в том, что в Конституции РФ написано, что каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Как это ни покажется ужасно, но и педофил, и убийца, и вор, и мошенник, и даже лицо, которое совершило по неосторожности очень неприятное и, я бы даже сказал, страшное правонарушения. Бравада с точки зрения того, что «к нам кто-то обращался, а мы отказались», является пиар-акцией, граничащей с неприличием», — сказал Юкша.

Он не исключил, что никаких обращений по поводу защиты Ефремова в юридические конторы и вовсе не поступало: «В данном случае это то, что раньше было «модой на харрасмент», а сегодня является «модой на осуждение Михаила Ефремова». Мне очень неприятен и очевиден поступок актёра, который совершил подобное правонарушение. Безусловно, он будет наказан. Я уверен, что следствие со всей очевидностью соберёт доказательства его вины. Но, тем не менее, даже человек, который признаёт себя виновным, имеет право на квалифицированную юридическую помощь, и отказывать в этой помощи адвокат, по большому счёту, не должен».

Юкша подчеркнул, что заявления адвокатов «останутся на совести тех, кто их сделал»: «Но самое главное заключается в том, что общество должно быть убеждено, что никогда в жизни по определённой градации какие-либо адвокаты не могут проводить на своё усмотрение подобные действия. То есть, если к адвокату обращаются за помощью, а он заключил договор на оказание квалифицированной юридической помощи, он должен всеми силами её предоставлять».

Он напомнил, что государство всегда предоставляет так называемого «адвоката по 51-й»: «В данном случае любое лицо, как бы оно отвратительно ни выглядело, имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Конечно, Михаил Ефремов совершил преступление и будет за это наказан. Но я настаиваю, что он будет наказан на основании действующего закона. Он не является педофилом, убийцей, грабителем, разбойником, не создал преступное сообщество — он просто человек, уступивший своим слабостям и после этого нарушивший закон. Да, это плохо, это возбраняется, и это наказывается — что, я уверен, и произойдёт».