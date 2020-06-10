Москва, , 20:08 — REGNUM Обрушение моста через реку Незнайка из-за просадки опоры произошло в Новой Москве. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по Москве.

Просадка опоры моста произошла в 18:00 мск в деревне Большое Покровское. Проседание опоры случилось из-за подмыва грунта в результате подъёма воды в реке Незнайка, вызванного сильным ливнем.

Пострадавших в результате обрушения нет. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города, движение через мост полностью перекрыто. Для автотранспорта организованы объездные пути, отрезанных населённых пунктов в результате происшествия нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильных ливнях в Москве, в результате которых на город за несколько часов пролилось около половины месячной нормы осадков.

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