Мюнхен, Германия, , 19:47 — REGNUM Неизвестные злоумышленники въехали в толпу пешеходов на легковом автомобиле в немецком городе Мюнхене. Об этом 10 июня сообщается в Twitter полиции города.

По предварительным данным, после наезда на толпу пешеходов злоумышленники вышли из автомобиля и начали избивать людей. Затем злоумышленники сели в машину и скрылись с места происшествия.

В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавшие были госпитализированы, место ДТП оцеплено полицией. В настоящее время проводятся мероприятия по розыску злоумышленников.

Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что атака была целенаправленной. По предварительным данным, в нападении на прохожих участвовали шесть человек, по меньшей мере один из них был вооружён ножом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о более 60 пострадавших в результате наезда на толпу автомобиля в германском городе Фолькмарзене.

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