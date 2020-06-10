Москва, , 19:21 — REGNUM Прокурор Москвы Денис Попов взял на особый контроль дело о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова, сообщили 10 июня в пресс-службе ведомства.

«Органами предварительного расследования М. Ефремову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, а именно в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек», — говорится в информации.

В прокуратуре отметили, что за совершение преступления предусмотрен срок от пяти до 12 лет лишения свободы.

Попов потребовал от руководства столичного главка полиции обеспечить в установленные сроки проведение всех необходимых и процессуальных действий и поставил дело на личный контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня актёр Михаил Ефремов, находясь за рулём автомобиля, стал участником смертельной аварии.