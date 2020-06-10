Минск, , 18:45 — REGNUM С 16 июня вступает в силу запрет Россельхознадзора на транзит через Россию для трёх белорусских компаний. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.

При контроле поставок продукции из Белоруссии было выявлено, что компании-посредники «Ресурс-2020», «Трейд Милк» и ГК «Рик-Киртека» поставляли транзитом в Казахстан сыр, произведённый на белорусских предприятиях. Комитет ветеринарного контроля и надзора минсельхоза Казахстана сообщил Россельхознадзору, что подконтрольные товары этих фирм в постсоветскую республику не поступали.

«Таким образом, указанные компании-посредники под видом ложного транзита поставляют в Россию продукцию белорусских производителей, в отношении которых действуют временные ограничения на экспорт в РФ», — констатировало российское ведомство.

Россельхознадзор решил запретить этим компаниям транзит через территорию России. Он также обратится минсельхозпрод Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию товаров, отправляемых этими посредниками в адреса получателей из государств-членов ЕАЭС.

Кроме того, Россельхознадзор передаст ФСБ и МВД России информацию для проведения мероприятий по установлению мест поступления контрабандной продукции, изъятию её из оборота и выявлению круга участников незаконных схем.

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