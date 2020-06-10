Ханты-Мансийск, , 18:44 — REGNUM В Югре резонансной потасовкой жительниц Сургута с полицейскими в городском парке занялись сотрудники регионального следственного управления СКР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный отдел по городу Сургуту СУ СКР по ХМАО выясняет правомочность применения сотрудником полиции физической силы при задержании нарушительниц «ковидного» режима, отдыхавших 9 июня 2020 года в городском парке «За Саймой» во время запрета его посещения. Организована процессуальная проверка.

Следствие даст оценку законности и обоснованности действий сотрудников полиции.

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