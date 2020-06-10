Орел, , 18:29 — REGNUM Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении члена правительства Орловской области — руководителя департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства, обвиняемого по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге, утверждено первым заместителем прокурора региона. Об этом 10 июня ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

По версии следствия, обвиняемый, в 2015 году занимавший должность начальника казенного учреждения Орловской области «Орелгосзаказчик», подписал документы о выполнении работ по реконструкции Центрального стадиона им. В.И. Ленина (в рамках подготовки к юбилею Орла) на более чем 33 млн рублей, при этом работы фактически подрядчиком выполнены не были.

«После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело будет направлено в Заводской районный суд г. Орла для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года следственные органы сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении члена правительства Орловской области, руководителя департамента строительства, транспорта и ЖКХ Дениса Блохина. В сентябре прокуратура требовала отстранения Блохина от должности, однако суд отказал прокуратуре.

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