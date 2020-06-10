Москва, , 18:03 — REGNUM Почти половина месячной нормы осадков была принесена в Москву ливнями 10 июня, сообщает столичное метеобюро.

По их данным, за день в российской столице вылилось 20 миллиметров осадков при месячной норме, равной 51 миллиметру.

«После 14 часов летние ливни с грозой стали приниматься на северо-западе, западе и в центре Москвы. Местами выпало 12 — 20 миллиметров осадков, порывы ветра достигали 17 метров в секунду, на территории новой Москвы — до 18 метров в секунду», — указано в сообщении на официальном сайте метеобюро столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МЧС опубликовало предупреждения о том, что в Москве и Подмосковье может пойти град.

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