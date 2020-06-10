Москва, , 18:02 — REGNUM Во время самоизоляции правоохранительные органы и суды, как и многие ведомства, работали с ограничениями и, если и вели производство, то лишь по текущим делам. Приоритетными задачами для бизнеса в период пандемии стали такие «материальные» вопросы, как оформление отношений с сотрудниками, применение режима форс-мажора, меры государственной поддержки, налоговые льготы, урегулирование вопросов аренды.

По данным Елены Бурановой, партнера и руководителя практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро КИАП, нарушений «нематериальных» прав не было зафиксировано много. «Но это совсем не означает, что их не было. Скорее всего, мы будем наблюдать «отложенный эффект», и после возобновления нормальной работы государственных органов статистика вернется на «довирусный» уровень. Также не будем забывать, что лица, интеллектуальные права которых были нарушены, вправе в судебном порядке взыскивать с нарушителей денежные компенсации. В период кризиса, подобный способ защиты интеллектуальных прав, скорее всего, будет еще более востребован», — говорит эксперт.

Как известно, законодательство в РФ предусматривает три основных способа защиты интеллектуальной собственности: гражданско-правовой, административно-правовой и уголовно-правовой. Выбор оптимального способа или их комбинации в каждом конкретном случае зависит от вида нарушения и обстоятельств дела.

«Статистика нарушений интеллектуальных прав, которые выявлены российскими таможенными органами и органами внутренних дел, с каждым годом только растет. В первую очередь, бизнес обращается в правоохранительные органы в случаях обнаружения крупных партий контрафактной продукции («подделок»): товаров с неправомерно нанесенным на них товарным знаком, нелицензионного программного обеспечения, пиратских дисков. Специфика эффективного взаимодействия правообладателей с правоохранительными органами заключается в необходимости как самостоятельно собрать и предоставить компетентным органам максимум информации о нарушителе и нарушающей продукции, так и дальше занимать активную позицию в коммуникациях с правоохранителями», — отмечает Елена Буранова.

Основное, что можно посоветовать для эффективной защиты интеллектуальной собственности компании, это задумываться об охране своих интеллектуальных активов заранее, до возникновения спорных ситуаций и конфликтов, говорит эксперт. Также, по ее словам, не следует относиться к интеллектуальным активам, как к менее значимым по сравнению с материальными активами. Особенно это актуально в условиях новой реальности, в которой многие компании были вынуждены в авральном режиме изменить свои бизнес-процессы, перевести сотрудников на удаленную работу, взаимодействовать с контрагентами в онлайн-формате и обмениваться с ними документами в «безбумажной» форме. Эти особенности требуют усилить внутренний контроль за созданием и оформлением служебной интеллектуальной собственности, формализацией отношений со сторонними подрядчиками и защитой конфиденциальной информации.