Москва, , 17:46 — REGNUM В Москве на Покровском бульваре произошло серийное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 13:29 по московскому времени на Покровском бульваре в Москве столкнулись два легковых автомобиля — такси и автомобиль каршеринга. В результате столкновения никто не пострадал, однако из-за того, что одна из машин является карешринговой, пришлось вызывать сотрудников ГИБДД. Проезд по внутренней стороне бульвара оказался частично заблокирован.

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Объехать место ДТП можно было по трамвайным путям. Что и стали делать другие водители. Однако оказалось, что трамвайные пути сразу за место ДТП отгорожены от полос движения автомобилей острым бордюром. Автомобили, объезжая место ДТП, стали наезжать на этот бордюр и прокалывать себе передние левые колеса.

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Photo 2020-06-10 17-13-17 © ИА REGNUM

Сотрудники ГИБДД не спешили на вызов и к 17:09 по московскому времени так и не прибыли на Покровский бульвар. За это время проколоть себе шины на остром бордюре успели шесть автомобилей. Заменять колеса автолюбителям пришлось под проливным дождем.

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