Козельск, Калужская область, , 18:17 — REGNUM В Калужской области 50-летний житель Козельского района приговором суда осуждён за убийство младшего брата на девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом 10 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что днём 25 декабря 2019 года мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения и спал. Младший брат решил разбудить мужчину, громко выражаясь нецензурной бранью. Подсудимый проснулся, и между братьями завязался конфликт. Во время ссоры старший брат ударил младшего кухонным ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, нескольких часов врачи боролись за его жизнь, но он скончался во время операции.

Мать пыталась оградить старшего сына от уголовной ответственности, спрятала орудие преступления, уничтожила следы крови в квартире и уверяла сотрудников правоохранительных органов в непричастности подсудимого. Однако следствию удалось выяснить обстоятельства произошедшего, найти спрятанный нож и другие улики. По делу были проведены судебные экспертизы.

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