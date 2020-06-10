Долгопрудный, Московская область, , 17:19 — REGNUM Бытовой конфликт, перешедший в массовую драку, произошёл в подмосковном городе Долгопрудном. Об этом 10 июня сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл на берегу Котовского залива. По предварительным данным, произошёл бытовой конфликт между двумя мужчинами, который после словесной перепалки перерос в драку. К драке с обеих конфликтующих сторон присоединились другие участники.

По предварительным данным, в результате происшествия телесные повреждения получил как минимум один человек. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили информацию о конфликте, в настоящее время проводится проверка по факту инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовой драке в городе Ленинск-Кузнецком в Кемеровской области.

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